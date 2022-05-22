Мелитополь, 22 мая, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Жизни мэра города Энергодар Запорожской области Андрея Шевчика, получившего ранения в результате взрыва в подъезде жилого дома, ничего не угрожает. Об этом 22 мая сообщили ТАСС в местных правоохранительных органах.

Mil.ru В больнице

«Он (мэр Энергодара Андрей Шевчик) находится в больнице Мелитополя, — сказал источник. — В настоящее время его жизни ничего не угрожает».

Отмечается, что мужчина получил легкое ранение.

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая мэр города Энергодар Запорожской области, который находится под контролем спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ, Андрей Шевчик получил ранения в результате взрыва в подъезде жилого дома.

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