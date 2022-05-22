Пекин, 22 мая, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Китайский портал Global Times считает, что иностранные инвесторы потеряли доверие к США из-за решения Штатов заблокировать государственные активы РФ.

ИА REGNUM Доллар

«Из-за односторонних санкций США заморозили активы, принадлежащие россиянам и их правительству, на десятки миллиардов. Если страна, преследуя свои корыстные политические интересы, готова в доли секунды отбирать государственные и частные иностранные счета, то никакие слова политиков не убедят зарубежных инвесторов в безопасности их капитала», — говорится в публикации.

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила о незаконности конфискации российских активов в пользу Украины. В Китае считают, что Йеллен таким образом только пытается «сохранить лицо» перед иностранными инвесторами. Решение заблокировать российские резервы автор статьи назвал «смертным приговором» финансовой системе США.