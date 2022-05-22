Томск, 22 мая, 2022, 17:17 — ИА Регнум. В Томской области с начала сезона зафиксировано более 3,8 тыс. случаев присасывания клещей к людям. В числе пострадавших 898 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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В области зарегистрированы случая заболевания клещевым энцефалитом, иксодовым клещевым боррелиозом, моноцитарным эрлихиозом, а также гранулоцитарным анаплазмозом.

«По итогам прошедшей недели в период с 12 мая по 19 мая 2022 года в Томской области было зарегистрировано 1816 обращений граждан с присасыванием клещей, в том числе 374 ребёнка», — отметили в ведомстве.

Чаще всего от нападения клещей страдают жители Томска, а также Асиновского, Бакчарского, Кривошеинского и других районов.