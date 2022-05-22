Чебаркуль, Челябинская область, 22 мая, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В Чебаркуле Челябинской области при тушении пожара обнаружили тело женщины. Об этом сообщает областное управление СКР.

Dave Hogg Пожар

Возгорание произошло в частном доме. Супруга погибшей доставили в больницу.

По факту трагедии проводится доследственная проверка. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неисправности электропроводки. Устанавливаются все обстоятельства этого произошедшего.