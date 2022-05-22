22 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Верховная рада Украины 22 мая одобрила выход из соглашения о почитании героев Великой Отечественной войны на постсоветском пространстве.

Мирослава Романенко, , 18:01 — REGNUM Верховная рада Украины 22 мая одобрила выход из соглашения о почитании героев Великой Отечественной войны на постсоветском пространстве. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Кабан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Проголосовали за следующие изменения <…> Выход из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне», — приводит сообщение ИА Красная Весна.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения раскритиковали украинскую власть за отказ помнить о подвигах советского народа в Великой Отечественной войне.

«Даже удивительно, что эти клоуны наконец сняли маски и честно заявили о том, что они нацистское государство», — написала Юлия.

«Чествованием гитлеровцев (бандеровская сволочь) занимаются уже много лет. Странно, что до сих пор Великую Победу не назвали трагедией типа голодомора», — пишет Алексей А.

«Вот и не стало никакой Украины. Остался Бандерштадт», — добавила Андрей Н.

«Ну и хорошо, я считаю. Надо чтобы все увидели истинное лицо украинского режима. А он его окончательно перестаёт скрывать. И это замечательно. Правда всегда вылазит наружу», — отметила «Харьковчанка».

"22 мая Украина умерла. Всё. Не несите новую», — не без сарказма отреагировал man.

«Украина уже давно и отовсюду ушла, особенно из ума. Памятники советские снесли», — написала Ольга Викторовна.

«До сих пор помню, как на линейке в школе говорили: «Пожалуйста, помните!». Как можно так нагло стирать из памяти подвиг наших предков? Сволочи», — не выдержала Оксана.

Украина. История Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Кто забыл историю, тому поправят географию!» — иронизирует Лариса.

«Этим они подписали себе приговор. Окончательный…» — добавила Елена П.

«И Украины также не должно быть! Не дело окраину земли русской делать квазигосударством. Соответственно, и эта акция будет бессмысленна по своей сути», — комментирует новость IgorS.

«Это не надолго…» — отреагировал «М».

"Не надо было, чтоб вышла. Надо было гнать. Но, с другой стороны, опять вопили бы, что их обидели, унизили, растоптали москали», — пишет Надежда К.

«Вместо мужества и героизма там нацизм. Само собой, одно с другим не сочетается ну никак!» — написал Ilya H.

«Наверное, уже не знают, как хозяевам из американского рейха угодить», — прокомментировал новость antimanager.

«Ну скоро и Украины не будет, раз так», — отметил Leonid A.

«Предали своих дедов, кто бок о бок с русскими, грузинами, белорусами, армянами и т.д. освобождали страны от фашистов. Вот и все. Страна, которая не помнит свою историю, существовать не будет. Это закон. Все просто», — добавил Designcannes.

«Странно, что только сейчас вышли, а не год назад, не два и не восемь. У них давно правят те, кто воевал с теми, память о которых это соглашение защищало», — отреагировала Алина А.

«Ну понятно: они ведь самые настоящие фашисты!» — в свою очередь отметила Тамара.

«А зачем бандеровцам память о Великой Отечественной войне? Им надо заставить всех забыть о том, что они твари и предатели», — пишет Сергей Е.

«Ждём, когда Зеленский могилу деда снесёт…» — написал Виталий К.

«Отреклись, стало быть… Нет, не от русских, тут-то как раз без иллюзий. От собственных предков отреклись. Просто взяли и вычеркнули лица своих отцов и дедов…» — подытожил Дмитрий Л.