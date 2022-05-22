Новосибирск, 22 мая, 2022, 17:09 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 22 мая, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 660 пациентов, в том числе двое детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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За прошедшие сутки было выявлено 64 новых носителя коронавируса. За это же время 85 человек выписаны с выздоровлением, один пациент скончался.

Всего в регионе зарегистрировано 258 014 случаев заражения коронавирусом, 251 302 пациента выздоровели, умерли 5653 человека.

В реанимации сейчас находятся 703 человека, на ИВЛ — восемь пациентов