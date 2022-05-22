Донецк, , 17:05 — REGNUM Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:25 — населенный пункт Озаряновка — населенный пункт Горловка (КПВВ «Горловка»): выпущено восемь снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Ясиноватая из БМ-21 «Град».