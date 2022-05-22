Кемерово, 22 мая, 2022, 17:05 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 22 мая, на лечении из-за коронавируса находятся 1209 человек. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 80 новых носителей коронавируса. За это же время 74 человека были выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 163 647 случаев заражения коронавирусом, 160 077 человек выздоровели, 2361 пациент скончался.