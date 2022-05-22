о. Родос, , 17:00 — REGNUM Береговая охрана Греции спасла в море возле острова Родос 21 мигранта, которые находились на надувной лодке, сообщил телеканал Skai.

Ночь на острове Родос. Иван Айвазовский. 1850

Спасательная операция проходила при координации Единого поисково-спасательного координационного центра. Всех иностранцев подняли на борт и доставили в порт Родоса.

Призыв о помощи поступил от одного из находившихся в лодке мигрантов. Спасение проходило в сложных условиях — северо-западный ветер в акватории моря достигает шести баллов.