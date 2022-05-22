о. Родос, 22 мая 2022, 17:00 — REGNUM Береговая охрана Греции спасла в море возле острова Родос 21 мигранта, которые находились на надувной лодке, сообщил телеканал Skai.

Ночь на острове Родос. Иван Айвазовский. 1850
Ночь на острове Родос. Иван Айвазовский. 1850

Спасательная операция проходила при координации Единого поисково-спасательного координационного центра. Всех иностранцев подняли на борт и доставили в порт Родоса.

Призыв о помощи поступил от одного из находившихся в лодке мигрантов. Спасение проходило в сложных условиях — северо-западный ветер в акватории моря достигает шести баллов.