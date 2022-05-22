Париж, , 16:59 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции считает, что реальное вступление Украины в Европейский союз может стать долгим процессом, растянутым на 15−20 лет. Об этом сегодня, 22 мая, заявил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.

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Бон прямо сказал, что никаких иллюзий строить не нужно и говорить о том, что Украина якобы вступит в Евросоюз в течение шести месяцев, года или двух — это неправда.

«Нужно быть честными… Вероятно, это займёт 15 или 20 лет, это очень долгий процесс», — сказал представитель МИД Франции в эфире радиостанции Radio J.

Напомним, что власти Украины стремятся втащить свою страну в военный блок НАТо и в Европейский союз на любых, сколь угодно кабальных, условиях. Однако в НАТО просто не хотят брать Украину в альянс и в Киеве это смогли понять только после начала специальной военной операции России на Украине.

Теперь Киев подал официальную заявку на вступление в ЕС, и расчитывает, что она будет рассмотрена быстро.