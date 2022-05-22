Анкара, 22 мая 2022, 16:59 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования родственникам погибших в ДТП с автобусом в центральной части страны. Об этом 22 мая сообщает Anadolu Ajansı.
По данным журналистов, глава государства также пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Как передавало ИА REGNUM, 22 мая в турецкой провинции Нигде произошло ДТП с пассажирским автобусом. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, ещё 42 получили травмы разной степени тяжести.
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