Анкара, 22 мая, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования родственникам погибших в ДТП с автобусом в центральной части страны. Об этом 22 мая сообщает Anadolu Ajansı.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По данным журналистов, глава государства также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая в турецкой провинции Нигде произошло ДТП с пассажирским автобусом. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, ещё 42 получили травмы разной степени тяжести.

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