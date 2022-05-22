Кемерово, 22 мая, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В Кемеровской области записали песню в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщил телеграм-канал администрации города Кемерово.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Автор текста — Сергей Бушуев. Исполнитель — Дмитрий Сороченков, — уточняется в сообщении. — Своей песней жители Кузбасса показали восхищение российской армией и уверенность в её победе».

Отмечается, что песня «Иzvечный бой» уже стала хитом в социальных сетях.