Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект о наказании за незаконный штраф за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

Пробка в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Предлагается внести изменение в КоАП, дополнив главу 12 новой статьей 12.38, предусматривающей административную ответственность должностных лиц за незаконное привлечение собственника (владельца) транспортного средства к административной ответственности при помощи видео и фотокамер.

Наказание предлагается установить в размере наложенного административного штрафа, но не менее 5 тыс. рублей.

Авторы обратили внимание на то, что очень часто водители сталкиваются с получением постановлений об административных правонарушениях, которые не были совершены. Зачастую на прилагаемые фото попала чужая машина, сплошную пересек не автомобиль, а его тень, штраф за превышение скорости выписан на транспортное средство, находящееся в этот момент на эвакуаторе и так далее.

«Однако, даже при таких очевидных признаках отсутствия административного правонарушения сотрудники ГИБДД в спешке либо сознательно подписывают постановления об административных правонарушениях, полагая, что лишь немногие водители будут их обжаловать», — возмущен Нилов.

По данным парламентариев, настоящее время обжалуется лишь около 10% всех неправомерных административных штрафов, поскольку водителю часто проще заплатить такой административный штраф, чем тратить время и силы на разбирательства.

Авторы рассчитывают, что принятие закона сократит поток незаконных постановлений защитит права автовладельцев.

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Ранее в Госдуму был внесен проект амнистии для нарушителей ПДД, не представляющие существенной общественной опасности,

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