Кемерово, 22 мая, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Никакие санкции России не страшны. Такое мнение высказал машинист вагоноопрокидывателя кемеровского предприятия «Кокс» Илья Саттаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Я полностью поддерживаю нашего президента Владимира Путина. Считаю, что Россия — одно из сильнейших государств в мире, — сказал он. — Все эти западные санкции только сплачивают наш народ».

Саттаров подчеркнул, что «как и в годы Великой Отечественной войны, наша страна вновь противостоит силам фашизма».