Анкара, 22 мая, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Турции выразило недовольство послу США Джеффу Флейку в связи с заявлением американской дипмиссии о принимаемых мерах безопасности на оппозиционном митинге в Стамбуле. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник в МИД Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Американская дипмиссия перед митингом выпустила предупреждения с необоснованными, по мнению Турции, утверждениями о мерах, которые принимают силы безопасности страны.

«Послу Флейку было выражено наше недовольство в связи с предупреждениями в преддверии митинга, которые содержали необоснованные утверждения о тех мерах, которые принимают наши силы безопасности на таких митингах», — цитирует ТАСС слова источника.