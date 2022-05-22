Минск, 22 мая, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы пересекают границу и заходят на белорусскую территорию. Об этом он заявил в интервью журналистам 22 мая.

Grani-msk Граница между Россией и Белоруссией

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Вольфович рассказал, что украинская армия сосредоточила на границе с Белоруссией значительную группировку. На ровенском направлении сосредоточены 10,5 тысячи солдат и офицеров, на черниговском — 4,5 тысячи, на киевском — более 5 тысяч человек.

«Идёт инженерное оборудование участков государственной границы вдоль украинской границы, вдоль наших южных рубежей. Минирование, осуществление завалов», — рассказал госсекретарь Совбеза Белоруссии.

Он также подчеркнул, что украинские ДРГ активно заходят на белорусскую территорию.