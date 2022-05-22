Сочи, Краснодарский край, 22 мая, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Сочи вновь стал площадкой для важных межгосударственных диалогов. В наш город прибыл президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко для встречи с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — написал мэр Сочи.

Встреча Путина и Лукашенко состоится 23 мая. Главы государств планируют обсудить развитие российско-белорусских отношений и международную повестку.