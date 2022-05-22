Кемерово, 22 мая, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Жители Кемеровской области заключили уже 2405 социальных контрактов. Об этом сообщили в минсельхозе региона.

Предприниматель

«Средства государственной поддержки можно направить на трудоустройство, открытие бизнеса или создание личного подсобного хозяйства», — уточнили в министерстве.

По официальным данным, наибольшей популярностью у кузбассовцев пользуются такие направления, как предпринимательство и поиск работы.