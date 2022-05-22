Москва, , 16:41 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 15 авиарейсов. Об этом 22 мая свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолет albert22278

Так, по состоянию на 16:38 мск в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, еще четыре отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано четыре рейса, еще один отменен, в аэропорту «Домодедово» отменен один рейс.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что 22 мая в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха в городе местами поднимется до +14 °C.