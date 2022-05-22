Париж, 22 мая, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Министр-делегат при МИД Франции по делам Европы Клеман Бон 22 мая в эфире канала SeeNews заявил, что Франция поддерживает Украину, чтобы не допустить победы России, и выступает за диалог.

Diplomatie.gouv.fr Клеман Бон

Франция, по словам Бона, оказывает поддержку Украине и направляет военную технику, но не собирается отправлять своих военных. Также он заявил, что Франция выступает за продолжение диалога для построения мира в будущем.

Целью победы Украины Бон назвал освобождение страны и сохранение её территории, однако конкретные условия мира, по его мнению, может определять только президент Украины.