Новосибирск, , 16:40 — REGNUM В Новосибирске во время проведения акции «Ночь музеев» было открыто более 100 площадок. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

«Это и муниципальные музеи во всех районах города, и государственные, и частные, в которых также представлены очень интересные экспозиции, — уточнил глава города в своём телеграм-канале. — Побывал в музее Железнодорожного района. Очень интересная экспозиция об Отечественной войне 1812 года — не только знакомые нам русские, но и французские мундиры и оружие».

По словам Локтя, «Ночь музеев» предоставляет возможность больше узнать об истории Родины.