Азовский район, Ростовская область, , 16:36 — REGNUM В зонах подтопления в Азовском районе Ростовской области ситуация стабилизировалась. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 22 мая.

Река Дон Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Уровень воды в реке Дон нормализовался. Спасатели откачали полу по заявкам хуторян. На подворьях больших объёмов воды нет, она сходит самотёком.

«В связи со стабилизацией обстановки, принято решение об убытии в пункт постоянной дислокации сил и средств, входящих в состав аэромобильной группировки», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области было подтоплено около 150 придворовых территорий в 11 населённых пунктах Азовского района.

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