Азовский район, Ростовская область, 22 мая, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В зонах подтопления в Азовском районе Ростовской области ситуация стабилизировалась. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 22 мая.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Река Дон

Уровень воды в реке Дон нормализовался. Спасатели откачали полу по заявкам хуторян. На подворьях больших объёмов воды нет, она сходит самотёком.

«В связи со стабилизацией обстановки, принято решение об убытии в пункт постоянной дислокации сил и средств, входящих в состав аэромобильной группировки», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области было подтоплено около 150 придворовых территорий в 11 населённых пунктах Азовского района.