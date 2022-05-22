Донецк, 22 мая, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:30 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено две ракеты из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка.