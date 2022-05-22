Новосибирск, 22 мая 2022, 16:33 — REGNUM В Новосибирской области участились случаи телефонных мошенничеств. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Мошенничество
Мошенничество
Мвд.рф

«В последнее время участились случаи, когда гражданам звонят лица, представляющиеся сотрудниками СК России по Новосибирской области: руководителем, заместителем, следователем следственного ведомства», — уточнили в ведомстве.

В СКР отметили, что практически ежедневно в правоохранительные органы поступает информация о новых фактах телефонного мошенничества.