Новосибирск, 22 мая 2022, 16:33 — REGNUM В Новосибирской области участились случаи телефонных мошенничеств. Об этом сообщило региональное управление СКР.
«В последнее время участились случаи, когда гражданам звонят лица, представляющиеся сотрудниками СК России по Новосибирской области: руководителем, заместителем, следователем следственного ведомства», — уточнили в ведомстве.
В СКР отметили, что практически ежедневно в правоохранительные органы поступает информация о новых фактах телефонного мошенничества.