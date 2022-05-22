Новосибирск, , 16:33 — REGNUM В Новосибирской области участились случаи телефонных мошенничеств. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Мошенничество Мвд.рф

«В последнее время участились случаи, когда гражданам звонят лица, представляющиеся сотрудниками СК России по Новосибирской области: руководителем, заместителем, следователем следственного ведомства», — уточнили в ведомстве.

В СКР отметили, что практически ежедневно в правоохранительные органы поступает информация о новых фактах телефонного мошенничества.