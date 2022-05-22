Новосибирск, 22 мая, 2022, 16:33 — ИА Регнум. В Новосибирской области участились случаи телефонных мошенничеств. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Мвд.рф Мошенничество

«В последнее время участились случаи, когда гражданам звонят лица, представляющиеся сотрудниками СК России по Новосибирской области: руководителем, заместителем, следователем следственного ведомства», — уточнили в ведомстве.

В СКР отметили, что практически ежедневно в правоохранительные органы поступает информация о новых фактах телефонного мошенничества.