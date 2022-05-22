Архангельск, 22 мая, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Архангельское отделение Императорского Православного Палестинского общества, совместно со студентами-историками Северного Арктического университета и местными прихожанами провели субботник на месте снесенного Михайло-Архангельского монастыря. Об этом ИА REGNUM сообщил председатель регионального отделения ИППО Владимир Станулевич.

Михайло-Архангельский монастырь, давший имя Архангельску и области

В начале субботника молитву прочитал настоятель местного прихода иерей Сергий (Бычков), историю монастыря рассказали участник отделения ИППО, кандидат исторических наук Сергей Шаляпин и Владимир Станулевич. Также в субботнике приняли участие участники ИППО археолог Алексей Беличенко и архивист Татьяна Санакина.

Обитель дала имя Архангельску и области, и поначалу была основана на мысу Пур-Наволок, но после пожара 1637 года перенесена в местность Нячеры. В 1689 году бы построен каменный Михайло-Архангельский собор, в XVIII веке колокольня и братский корпус, а в начале XIX века каменная ограда. В начале 1930-х строения монастыря были разобраны на кирпич, в начале XXI века его место превратилось в неухоженный сквер.

По словам Владимира Станулевича, в 2019 году по благословению митрополита Архангельского и с помощью благотворителя Владимира Крупчака, Архангельское отделение ИППО пригласило для проведения георадарных исследований специалистов ВНИИСМИ. Георадар позволяет исследовать фундаменты и захоронения по электромагнитному импульсу направленному в землю и отраженному от подземных предметов. Были обнаружены фундаменты собора и братского корпуса монастыря.

Отчет по исследованиям был передан археологам Института археологии РАН, в 2020 году они провели археологические раскопки и нашли каменную башенку XVIII века и деревянную стену XVII века ограды монастыря. Возводящая свой объект рядом с местом снесенной обители строительная фирма «Аквилон», по инициативе регионального отделения ИППО, подписала с мэрией Архангельска договор о создании здесь историко-археологического сквера. Его проект создает архитектор строящегося Михайло-Архангельского собора Дмитрий Яскорский. Одна из задач субботника — привлечь внимание власти и общества к славному историческому месту, находящемуся в забвении.