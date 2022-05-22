Донецк, 22 мая, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 22 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:50 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм… 16:10 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Волноваха.