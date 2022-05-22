Берлин, 22 мая, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Министр финансов Германии Кристиан Линднер считает, что конфискация собственности граждан России, которые попали под западные санкции, — это плохая идея, чреватая серьезными последствиями. Об этом он заявил в интервью Financial Times, опубликованном 22 мая.

(сс) lisatheobald Зима в Германии

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Линднер напомнил, что западные страны и Германия в том числе — это страны, в основе которых лежит верховенство закона, которое, в свою очередь, гарантирует неприкосновенность частной собственности. В связи с этим любые вопросы, связанные с конфискацией, вызывают очень большие сложности.

«Правовое государство гарантирует каждому законное основание для владения и приобретения частной собственности. Препятствия для конфискации объектов частной собственности крайне высокие», — сказал Линднер.

Глава Минфина ФРГ считает, что вместо конфискации имущества российских граждан за рубежом, нужно «убеждать российский бизнес внести лепту в выплату репараций Украине на добровольной основе». Линднер также отметил, что хотел бы принять участие в политической дискуссии на эту тему.

Что касается конфискаций, то она возможна разве что в отношении российского государственного имущества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, западные страны уже фактически украли российские финансовые резервы в размере около 300 млрд, хранившиеся в западных банках. Теперь Запад хочет попытаться направить эти деньги Украине.