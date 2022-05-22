Новокузнецк, Кемеровская область, , 16:26 — REGNUM В Новокузнецке в акции «Ночь в музее» приняли участие более 600 горожан. Об этом сообщил мэр Сергей Кузнецов.

«Ночь в музее» t. me/skuznetsov_nvkz

«В сопровождении квалифицированных экскурсоводов участники акции посетили краеведческий, и художественный музей, музей-заповедник «Кузнецкая крепость» и Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского», — уточнил глава города в своём телеграм-канале.

Кузнецов отметил, что на каждой остановке маршрута для просмотра предлагались театрализованные представления и интерактивные программы.