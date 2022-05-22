Более 600 новокузнечан провели ночь в музеях
Новокузнецк, Кемеровская область, 22 мая, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В Новокузнецке в акции «Ночь в музее» приняли участие более 600 горожан. Об этом сообщил мэр Сергей Кузнецов.
t. me/skuznetsov_nvkz
«Ночь в музее»
«В сопровождении квалифицированных экскурсоводов участники акции посетили краеведческий, и художественный музей, музей-заповедник «Кузнецкая крепость» и Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского», — уточнил глава города в своём телеграм-канале.
Кузнецов отметил, что на каждой остановке маршрута для просмотра предлагались театрализованные представления и интерактивные программы.