Лос-Анджелес, США, 22 мая 2022, 16:21 — REGNUM Фильм «Законопослушный гражданин» получит продолжение. Об этом 22 мая сообщил Deadline.
По данным СМИ, Джерард Батлер вернётся к своей роли, он также выступит продюсером картины вместе с Аланом Сигелом. Сценарий вновь напишет Курт Уиммер. Имя режиссёра пока держится в тайне.
ИА REGNUM напоминает, что «Законопослушный гражданин» вышел в 2009 году и заработал в мировом прокате $126 млн. Стоимость производства картины составила $53 млн.
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