Санкт-Петербург,
22 мая 2022, 19:00 — REGNUM Участниками акции «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге стали 105 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов. Вечером 21 мая и в ночь на 22 мая, вплоть до шести часов утра, их посетили более 30 тыс. человек, а суммарное количество посещений превысило 90 тысяч, сообщили организаторы акции. Все ночные музейные программы были посвящены общей теме — «Точка отсчёта»
Летний сад во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал в трех локациях, которые были доступны в рамках «Ночи музеев». Ими стали программа Русского музея в Летнем саду, которую выбрали более 4,5 тыс. посетителей, Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме и Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга (около 6 тыс. посетителей).
Девушки в Летнем саду во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Летний сад во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Летний сад во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Влюбленные в Летнем саду во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выступление музыкантов в Летнем саду во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выступление музыкантов в Летнем саду во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выступление музыкантов в Летнем саду во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Посетители в Летнем саду во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выступление музыкантов в Летнем саду во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Сад Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Как отмечают организаторы, самыми посещаемыми местами стали Большой зал Филармонии им. Д. Д. Шостаковича и Артиллерийский музей, привлекшие по 10 тыс. человек. Тем не менее, самыми востребованными точками у гостей «Ночи музеев» оказались небольшие музеи. Ведь электронные билеты на их посещение в рамках акции были раскуплены на все сеансы в первые же дни продажи.
Концертная программа в Академической Капелле Санкт-Петербурга во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Концертная программа в Академической Капелле Санкт-Петербурга во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Концертная программа в Академической Капелле Санкт-Петербурга во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Посетитель музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Посетительница музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Посетительница музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Посетительница музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Сад Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
«Ночь музеев» проходит в Санкт-Петербурге уже 15 лет, и мы рады, что интерес к проекту не ослабевает. Музеям города есть, что показать и рассказать, а петербуржцы готовы слушать экскурсии всю ночь, делиться хорошим настроением и с понимаем относятся к тому, что музеи работают в условиях ограничений», — отметила куратор «Ночи музеев» в Санкт-Петербурге Наталия Яблонская.
Театр пластики рук Hand made во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Театр пластики рук Hand made во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Театр пластики рук Hand made во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Театр пластики рук Hand made во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Записи онлайн-трансляций и другие видеоматериалы «Ночи музеев» в Петербурге доступны здесь.
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