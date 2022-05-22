22 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 19:00 — REGNUM Участниками акции «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге стали 105 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов. Вечером 21 мая и в ночь на 22 мая, вплоть до шести часов утра, их посетили более 30 тыс. человек, а суммарное количество посещений превысило 90 тысяч, сообщили организаторы акции. Все ночные музейные программы были посвящены общей теме — «Точка отсчёта»

Летний сад во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM

Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал в трех локациях, которые были доступны в рамках «Ночи музеев». Ими стали программа Русского музея в Летнем саду, которую выбрали более 4,5 тыс. посетителей, Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме и Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга (около 6 тыс. посетителей).

Девушки в Летнем саду во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM

Летний сад во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM Летний сад во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM

Влюбленные в Летнем саду во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM

Выступление музыкантов в Летнем саду во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM

Выступление музыкантов в Летнем саду во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM

Выступление музыкантов в Летнем саду во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM Посетители в Летнем саду во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM

Выступление музыкантов в Летнем саду во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM

Сад Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отмечают организаторы, самыми посещаемыми местами стали Большой зал Филармонии им. Д. Д. Шостаковича и Артиллерийский музей, привлекшие по 10 тыс. человек. Тем не менее, самыми востребованными точками у гостей «Ночи музеев» оказались небольшие музеи. Ведь электронные билеты на их посещение в рамках акции были раскуплены на все сеансы в первые же дни продажи.

Концертная программа в Академической Капелле Санкт-Петербурга во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM

Концертная программа в Академической Капелле Санкт-Петербурга во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM Концертная программа в Академической Капелле Санкт-Петербурга во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM

Посетитель музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM

Посетительница музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM

Посетительница музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM

Посетительница музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM

Сад Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Ночь музеев» проходит в Санкт-Петербурге уже 15 лет, и мы рады, что интерес к проекту не ослабевает. Музеям города есть, что показать и рассказать, а петербуржцы готовы слушать экскурсии всю ночь, делиться хорошим настроением и с понимаем относятся к тому, что музеи работают в условиях ограничений», — отметила куратор «Ночи музеев» в Санкт-Петербурге Наталия Яблонская.

Театр пластики рук Hand made во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM

Театр пластики рук Hand made во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM

Театр пластики рук Hand made во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM Театр пластики рук Hand made во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM

Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM

Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM

Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM

Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM

Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM

Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM

Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM

Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM Файер-шоу в саду Фонтанного Дома во время акции «Ночь музеев» Дарья Драй © ИА REGNUM

Записи онлайн-трансляций и другие видеоматериалы «Ночи музеев» в Петербурге доступны здесь.

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