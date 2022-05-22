Москва, 22 мая, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в Евразийском экономическом форуме по видеосвязи. Об этом 22 мая заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Планируется, что Евразийский экономический форум пройдёт в конце мая в Бишкеке. Путин будет участвовать в форуме по видео-конференц-связи.

Киргизия в 2022 получила председательство в Евразийском экономическом союзе и проведёт Евразийский экономический форум в Бишкеке. Форум начнётся 26 мая.