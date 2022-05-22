Лос-Анджелес, США, 22 мая, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Американская исполнительница Doja Cat отменила ряд своих выступлений, в том числе предстоящий тур. Соответствующая информация появилась в её соцсетях.

Скриншот с YouTube Doja Cat

«К сожалению, мне срочно нужно сделать операцию на миндалинах. Операция рутинная, но восстановление займет некоторое время из-за отека», — объяснила Doja Cat. «Я чувствую себя ужасно из-за этого, но не могу дождаться, когда всё заживет, я вернусь к созданию музыки и подарю её вам», — добавила она.

Ранее Doja Cat получила премию «Грэмми» в номинации «Лучшее поп-исполнение в дуэте». Победу ей принесла композиция Kiss Me More, записанная совместно с певицей SZA.