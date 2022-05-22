Берлин, 22 мая, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Министерство экономики ФРГ панирует разобрать газотранспортную сеть к 2045 году. Как сообщила 22 мая газета Welt am Sonntag, об этом заявил статс-секретарь при министерстве экономики Патрик Грайхен на встрече с представителями отрасли.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газовые конфорки

Грайхен призвал представителей жилищно-коммунального комплекса составить план по демонтажу сетей.

Также статс-секретарь назвал «нереалистичными» планы по использованию газовых сетей для транспортировки экологичного топлива.