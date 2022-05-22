Донецк, 22 мая, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Волноваха в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 22 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:55 — населенный пункт Угледар — населенный пункт Волноваха: выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили по Михайловке снаряды калибра 122 мм.