Лондон, 22 мая, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Сербский полузащитник франкфуртского футбольного клуба «Айнтрахт» Филип Костич попал в сферу интересов лондонской команды «Тоттенхэм». Об этом 22 мая сообщает Daily Express.

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По данным источника, руководство «Тоттенхэма» сделало 29-летнемуфутолисту предложение о переходе в состав лондонского клуба.

Отметим, в нынешнем сезоне Филип Костич сыграл за «Айнтрахт» в 43 матчах, отличившись в них семь голами и 15 результативными передачами, также он был признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2021/2022.