Вашингтон, 22 мая, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Американская компания Apple подталкивает своих поставщиков к наращиванию производственных мощностей за пределами КНР. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в отрасли.

Connie Ma Apple Store в Шанхае

В Китае производится большая часть устройств американской компании Apple. По оценкам аналитиков, доля китайских предприятий в общем объёме производства гаджетов Apple достигает 90%.

По данным The Wall Street Journal, в последнее время в Apple предпринимают попытки снизить эту зависимость. Для этого компания подталкивает своих ключевых поставщиков к переносу части производства в другие страны.

Отмечается, что в качестве потенциальных площадок для развёртывания новых мощностей по сборке гаджетов Apple рассматриваются Индия и Вьетнам. Там уже расположены заводы некоторых поставщиков Apple.

Стремление Apple к снижению зависимости от Китая объясняется несколькими факторами. Из-за очередной волны пандемии COVID-19 и строгого карантина в некоторых районах Китая Apple потеряла значительную часть доходов. Ещё одним факторов является сохраняющаяся напряжённость в экономических отношениях США и Китая.