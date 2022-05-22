Минск, , 15:52 — REGNUM На территорию Белоруссии заходят диверсионно-разведывательные группы с Украины. Об этом 22 мая рассказал госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь-1».

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Идет инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию», — сказал он.

Также госсекретарь Совета безопасности Белоруссии добавил, что на данный момент, по его информации, группировка киевских боевиков на Ровенском направлении на украинской территории составляет 10,5 тысячи человек, на Черниговском — 4,5 тысячи человек, на Киевском — более 5,5 тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов заявил, что Белоруссия правильно сделала, что закупила у России ракетные комплексы «Искандер» и зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». Сейчас как никогда актуальна поговорка «хочешь мира — готовься к войне».