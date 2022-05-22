Сатка, Челябинская область, , 15:51 — REGNUM В Саткинском районе Челябинской области у супружеской пары изъяли нелегальные алкоголь и табачную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Всего было обнаружено более двух тысяч единиц товара. Под подозрение попали мужчина 1992 года рождения и женщина 1987-го. Стоимость изъятого превышает 450 тыс. рублей.

По очередному факту оборота контрафактной продукции возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Как сообщало ИА REGNUM, с начала года на Южном Урале выявили несколько аналогичных преступлений.