Лос-Анджелес, США, 22 мая, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Американская актриса Вайнона Райдер восхищена талантом своих молодых коллеги по сериалу «Очень странные дела». Об этом 22 мая пишет E! News.

Цитата из т/с «Очень странные дела» Сэди Синк в роли Макс

«Я продолжаю восхищаться этими детьми», — высказалась Райдер об актёрах, исполняющих главные роли в шоу. Как отмечает издание, артистка особенно похвалила Сэди Синк, играющую девочку-подростка по имени Макс: «Сэди похожа на Лив Ульман. Она следующая Мерил Стрип».

ИА REGNUM напоминает, что ключевую сюжетную линию в четвёртом сезоне «Очень странных дел» получит персонаж Сэди Синк. «Макс в четвёртом сезоне немного ближе к тому, где она была во втором сезоне… В третьем сезоне она расслабляется, и мы видим более весёлую и удобную версию Макс. Но в четвёртом сезоне она вернулась к своим старым привычкам, но в другой крайности», — рассказал продюсер шоу Шон Леви.