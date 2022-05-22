Москва, , 15:42 — REGNUM Первый отечественный прибор для воспроизведения эталона «электрического килограмма» будет сконструирован к 2028 году. Об этом сообщил руководитель отдела эталонов в областях измерений параметров движения, крутящего момента силы и гравиметрии ВНИИМ Александр Янковский агентству ТАСС.

Копия эталона 1 кг

Для воссоздания «электрического килограмма» будут использоваться ватт-весы. Они позволят получить максимально точный эталон массы без привязки к материальным носителям.

«Если всё сложится благополучно, то через шесть лет, к 2028 году, мы получим отечественный эталон «электрического килограмма», — подчеркнул Янковский.

Работы по созданию российских ватт-весов начались в связи с отказом от физического эталона килограмма. Соответствующее решение было принято в ноябре 2018 года на генеральной конференции Международного бюро мер и весов.

Прежде эталоном килограмма считались платино-иридиевые цилиндры, отлитые в XIX веке. Эта образцы хранятся во многих странах мира, со временем из-за физических процессов изменяется их масса. Расхождения между копиями и хранящимся во Франции главным эталоном достигает уже 50 мкг.

Согласно новому решению Международного бюро мер и весов, с 2019 года килограмм определяется не с помощью физических эталонов, а через постоянную Планка. Для этого требуются ватт-весы, в которых гравитационная сила уравновешивается электромагнитной, а в расчётах учёные определяются на фиксировано значение постоянной Планка.

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