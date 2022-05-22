Киев, , 15:37 — REGNUM По словам президента Польши Анджея Дуды, его страна намерена сделать все возможное для того, чтобы Украина стала членом Европейского союза. Он заявил об этом 22 мая в Верховной украинской раде в рамках своего визита в Киев.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

«Польша сделает все возможное, чтобы помочь Украине стать членом Европейского Союза», — приводит его слова канцелярия польского лидера.

Также Дуда отметил, что, по его мнению, «только Украина имеет право решать свое будущее» и добавил, что решений по Украине без участия Киева не должно быть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава Польши Анджей Дуда прибыл с официальным визитом в Киев.