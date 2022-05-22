Киев, 22 мая, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Иск в суд о запрете на территории Украины т. н. «пророссийских» партий подало украинское министерство юстиции. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«После официальной публикации закона о запрете деятельности пророссийских политических партий Министерство юстиции подало соответствующий иск в Восьмой апелляционный административный суд, расположенный во Львове», — говорится в сообщении.

Также указывается, что первые судебные решения о запрете деятельности таких партий на Украине ожидаются летом.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о запрете «пророссийских» партий в этой стране.