Курган, 22 мая, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В Кургане в рамках акции «Ночь музеев» эти объекты посетили почти две тысячи человек. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Смотритель музея

Наиболее многочисленные площадки были у Музея истории города и Художественного музея. Также выставки и перфомансы проходили в Доме-музее декабристов, Областном краеведческом музее и Доме-музее Кюхельбекера.

По региону к акции присоединились 16 муниципальных музеев. В Шадринском музее приняли более 700 человек.