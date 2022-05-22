Вашингтон, 22 мая, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Комик Пит Дэвидсон принял решение покинуть телешоу Saturday Night Live. Об этом 22 мая сообщил его друг и коллега Дэйв Сириус в своём аккаунте Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Цитата из фильма «Король Стейтен-Айленда» Пит Дэвидсон

Дэйв Сириус опубликовал сообщение от Дэвидсона. «Когда я пришёл на шоу, мне было 20 лет, и я понятия не имел, что делаю. Я до сих пор не понимаю, но тогда особенно. На самом деле я не был исполнителем скетчей, я был просто стендапером», — вспомнил Дэвидсон начало своей карьеры в 2014 году. «Я обязан Лорну Майклзу (продюсер Saturday Night Live — ИА REGNUM) и всем в SNL своей жизнью. Я так благодарен, и меня бы здесь не было без них», — добавил комик. Однако он не объяснил причину своего ухода.

Ранее западные СМИ сообщили о том, что Пит Дэвидсон и его возлюбленная Ким Кардашьян могут переехать в Австралию. Причиной стало участие комика в съёмках фильма Wizards!.