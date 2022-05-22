Мариуполь, ДНР, 22 мая, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Фотографию спутникового телефона, который, как предполагается, принадлежал Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и был найден при осмотре катакомб завода «Азовсталь» после сдачи в плен скрывавшихся там киевских боевиков, опубликовал командир батальона Донецкой Народной Республики (ДНР) «Восток» Александр Ходаковский в своем телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОБСЕ

Как отметил командир «Востока», в ДНР все это время подозревали ОБСЕ в содействии киевским боевикам.

«Мы были уверены, что их камеры, обильно разбросанные по линии боевого соприкосновения якобы для контроля за соблюдением режима тишины, на самом деле передают противнику информацию о наших действиях. Вот неоспоримое доказательство ангажированности ОБСЕ — спутниковый телефон, найденный при досмотре «Азовстали», — написал он в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что преступную по сути деятельность осуществлял в Донбассе ряд сотрудников СММ ОБСЕ и это нанесло ущерб репутации этой организации.