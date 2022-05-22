Москва, , 15:11 — REGNUM Электромобили Evolute, которые будут производиться на липецком заводе «Мотроинвест», впервые представили на небольшой выставке в Москве. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Автомобиль Dongfeng AX7 Navigator84

Опубликованные фотографии подтвердили, что прототипами этих электромобилей стали модели китайской компании Dongfeng. Авторы портала отмечают, что в собираемых на липецком предприятии авто будет полностью сохранён дизайн оригиналов.

Среди представленных моделей отмечены седан C-класса на базе Dongfeng Aeolus E70 2020 года, минивэн на базе Dongfeng LingZhi EV и компактный кроссовер DFSK Glory E3. Ожидается, что модельный ряд бренда пополнился кроссоверами Evolute i-JET и Free.

В марте 2022 года в Минпромторге РФ сообщили о заключении специального инвестиционного контракта с компанией «Моторинвест» и правительством Липецкой области. Инвестконтракт предусматривает запуск производства электромобилей под брендом Evolute на заводе «Моторинвест».

Ранее на этом предприятии осуществлялась сборка автомобилей китайского бренда Changan. Производство было остановлено в 2019 году.

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